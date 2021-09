Jeux de Tokyo : les athlètes belges fêtés vendredi sur la Grand Place

Les athlètes belges seront fêtés au balcon de l’Hôtel de Ville, ce vendredi.

On se souvient tous de l’image d’une Grand Place noire… jaune, rouge de monde, à l’occasion du retour triomphal des Diables Rouges, lors de la dernière Coupe du Monde. Une image qui pourrait bien être réitérée ce vendredi, avec une cérémonie en l’honneur des athlètes belges des Jeux Olympiques de Tokyo.

“A Tokyo, la Team Belgium a remporté sept médailles (trois en or, une en argent et trois en bronze) et 26 Top-8 au total. Une extraordinaire performance… Waar is dat feestje ? Sur la Grand-Place de Bruxelles ! Venez faire la fête avec nos athlètes olympiques“, indique la Ville de Bruxelles, dans un communiqué conjoint avec le Comité Olympique et Interfédéral Belge.

► Article | Le Roi et la Reine rencontreront les médaillés olympiques vendredi au Mémorial Van Damme

Dès 14h30, des images seront projetées, et une ambiance musicale sera assurée par le DJ Vivian Tramasure. Ensuite, à 16h, les athlètes seront accueillis au balcon de l’Hôtel de Ville : sont notamment annoncés Nina Derwael, les Red Lions et Wout van Aert.

Un Covid Safe Ticket sera exigé pour accéder à la Grand Place.

ArBr – Photo : Belga (archives 2018)