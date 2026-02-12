Jean Spinette sur l’incendie à Crans-Montana : “A Saint-Gilles, tous les établissements sont scrupuleusement screenés”

Jean Spinette (PS), le bourgmestre de Saint-Gilles, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Le bourgmestre de Saint-Gilles est revenu sur l’impact chez nous de l’incendie de Crans-Montana en Suisse survenu ans la nuit du Nouvel An. Avec cette question : qu’en est-il de la législation en matière de prévention des incendies pour les établissements Horeca et autres à Bruxelles ?

Les consignes appliquées, légalement, sont celle d’une loi datant de 1979… Alors les pompiers en ont élaborés une nouvelle, en 2019, mais qui n’est pour l’instant appliquée qu’à Anderlecht. “Je n’ai pas entendu encore ce débat en conférence des bourgmestres. Je pense que nous devons y revenir. J’apprends de votre bouche qu’il n’y aurait qu’Anderlecht qui l’applique… Je sais que mon collaborateur en charge de cela est particulièrement scrupuleux.”

Malgré tout, à Saint-Gilles, on assure être très vigilant et stricte en ce qui concerne les contrôles incendie. “Tous les établissements sont screenés, scrupuleusement, quelque soit leur taille. Il y a une attention légale plus importante pour les grandes surfaces. Mais à l’ouverture de tout établissement, petit ou grand, il y a tout un travail effectué à chaque ouverture.”

