Jean-Paul Van Laethem sur la position commune des bourgmestres contre le survol : “L’heure du courage politique a sonné”

Jean-Paul Van Laethem, le bourgmestre de Ganshoren, était ml’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Les 19 bourgmestres de Bruxelles ont décidé de parler d’une seule voix pour dénoncer les nuisances liées au survol de Bruxelles. Dans un courrier adressé aux différents gouvernements, ils demandent la fermeture de l’aéroport la nuit, jusqu’à 7 heures du matin, mais aussi de revoir un certain nombre de procédures de décollage et d’atterrissage.

> Survol de Bruxelles : Benoît Cerexhe et les bourgmestres de Bruxelles demandent des actions du gouvernement fédéral

Invité dans Bonjour Bruxelles, le bourgmestre de Ganshoren Jean-Paul Van Laethem explique cette prise de position. “Cette fois, c’est très positif, car c’est unanime au niveau de la conférence des bourgmestres, sous entendu toute formation confondue. L’heure du courage politique a sonné. Il y a moyen de prendre toute une série de mesures vraiment très concrètes pour déjà soulager à très court terme la santé des Bruxelloises et des Bruxellois. Je prends comme exemple le Conseil national de la Santé qui préconise, sans plus attendre, la suppression des vols entre 23h et 7h du matin.”

Rédaction