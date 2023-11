Jean-Marc Nollet (Ecolo) : “La ministre Lahbib doit convoquer l’ambassadrice d’Israël”

Selon le co-président d’Ecolo, la ministre des Affaire étrangères belges “doit aller plus loin”.

Jean-Marc Nollet appelle à ce que la ministre des Affaire étrangères convoque l’ambassadrice d’Israël en Belgique, a-t-il indiqué ce vendredi matin dans Bonjour Bruxelles. “Comme le Premier ministre l’a dit, la réaction d’Israël est devenue disproportionnée et il faut intervenir au plus vite pour que les choses puissent se calmer, et qu’au plus vite, on ait, ce que les écologistes revendiquent, à savoir un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza (…) de la part des deux intervenants, et il faut la libération des otages“.

Il plaide également pour une interdiction d’entrée des colons israéliens sur le territoire belge ainsi que pour des sanctions économiques : “La ministre doit passer à l’étape supérieure et doit convoquer l’ambassadrice à Bruxelles. Il faut monter dans la gradation des sanctions. Il y a aujourd’hui un combat des forces progressistes pour faire avancer les choses (…) manifestement, Israël n’entend pas les messages comme celui de l’ONU. Les faits dont on parle doivent faire agir la ministre des Affaires étrangères”

T.D.