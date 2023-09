“Je comprends que les Bruxellois commencent à en avoir marre, plus personne ne prend ses responsabilités”

“Le ministre président ne nous a pas convaincus, il nous a déçus”: au lendemain de l’audition de Rudi Vervoort (PS), le député bruxellois Christophe De Beukelaer (Les Engagés) se montre critique. “Pendant toute la séance, il a renvoyé la balle au fédéral, et je comprends que les Bruxellois commencent à en avoir marre. Ce gouvernement, dès qu’il y a des problèmes c’est pas leur faute, c’est le fédéral. Mais ils sont tous au fédéral, ils sont tous aussi au gouvernement fédéral. Et donc, ça devient vraiment schizophrénique comme situation, où plus personne ne prend ses responsabilités dans ce pays, et particulièrement à Bruxelles,” visant le PS et Ecolo présents aux deux niveaux de pouvoir, mais aussi le MR (dans l’opposition bruxelloise, ndlr) “qui est au fédéral sans discontinuer depuis 20 ans”.

LIRE AUSSI |Gare du Midi : auditionné, Vervoort invite une nouvelle fois le Fédéral à prendre ses responsabilités

“Le ministre président joue en permanence joue sur les nuances en matière de sécurité en disant qu’il y a certains éléments qui sont pour le fédéral, certains pour la Région, et que donc il ne peut pas tout faire. Mais je vois que dans d’autres dossiers, prenons par exemple la culture avec le dossier Kanal, il est nettement plus enthousiaste pour exercer des compétences qu’il n’a pas, pour dépenser des dizaines de millions d’euros par an”

“Mais j’aimerais aussi entendre Alain Maron, qui est responsable pour les questions de sans-abrisme, de lutte contre les assuétudes. On ne l’entend pas beaucoup.”

LIRE AUSSI |Gare du Midi : le Conseil régional de sécurité bruxellois présente un plan d’action

LIRE AUSSI |Clerfayt: “Il y a une démission du Fédéral à Bruxelles dans les compétences régaliennes, qui sont aux mains de ministres flamands”