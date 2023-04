Ixelles : le Conseil de la Nuit s’est réuni ce jeudi après-midi en vue de l’été

La commune d’Ixelles est connue pour son côté festif, notamment grâce au Cimetière d’Ixelles et à la place Flagey. Avec deux universités sur ton territoire, elle est aussi particulièrement prisée par la jeunesse. Son Conseil de la Nuit s’est réuni ce jeudi après-midi pour aborder la future saison estivale.

Ce jeudi après-midi, le Conseil de la Nuit d’Ixelles s’est rassemblé en présence de représentants du monde Horeca et des universités, ainsi que de la police et de plusieurs services communaux.

Christos Doulkeridis, le bourgmestre de la commune, explique l’objectif de ce Conseil : « Il s’agit d’échanger sur le vécu et les réalités, mais aussi les contraintes de chacun, identifier les points pour progresser ensemble afin de préserver l’équilibre entre les différentes fonctionnalités d’Ixelles, pour permettre aux uns de faire la fête dans un cadre safe, et à d’autres de profiter d’un repos et d’une tranquillité bien légitimes ».

Initié en 2019 pour le quartier Flagey, le Conseil de la Nuit d’Ixelles a pour objectif de réunir les acteurs de la vie nocturne, et de permettre un dialogue et un équilibre entre animation et développement économique d’un côté, et repos et tranquillité de l’autre.

Ce jeudi après-midi, les différents acteurs ont dès lors discuter de la question des violences sexuelles et sexistes. Ils ont notamment parlé des formations pour le secteur Horeca ainsi que de la prise en charge des victimes au niveau de la zone de police.

Deux autres points abordés étaient celui de l’extension des terrasses et celui de l’impact des nuisances sonores sur le voisinage.

E.V. – Photo : Belga / Laurie Dieffembacq