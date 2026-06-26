Ixelles: “Il faut passer à l’action au niveau communal pour activer un Plan Fraîcheur avec des actions immédiates”

Ecolo-Groen Ixelles dénonce l’absence de réponse de la majorité communale face aux vagues de chaleur et demande un plan Fraîcheur communal avec des actions à très court terme. On en parle dans Bonjour Bruxelles avec Aline Lacroix, cheffe de groupe Ecolo à Ixelles.

Ecolo-Groen demande au collège communal d’Ixelles d’adopter un Plan Fraîcheur et dénonce “l’absence de réponse locale de la majorité communale”, rappelant qu’en 2022, Ixelles s’était dotée d’un “ambitieux Plan Climat comportant 215 actions concrètes visant à réduire les émissions de CO₂ mais aussi à adapter la commune aux conséquences du dérèglement climatique“. Ce jeudi, Ixelles a ouvert un numéro vert (0800/350.58) destiné à informer, orienter et accompagner les citoyens mais “une semaine après le début de la canicule, il était temps“, selon Aline Lacroix. “C’est trop tard et pas assez. D’abord, ça fait maintenant plus d’une semaine qu’il fait super chaud. On se demande ce que le Collège a fait depuis une semaine, ils viennent de se réveiller, tant mieux, mais c’est un peu tard. Et qu’est-ce qu’on donne comme informations ou comme mesures ? Boire de l’eau, appelez votre grand-mère, fermer vos rideaux, allez prendre une cruche d’eau quelque part...”

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“On pense qu’il faut maintenant passer à l’action au niveau communal pour activer un Plan Fraîcheur pour les citoyens. il ne faut pas forcément attendre des mesures fédérales ou régionales qui d’ailleurs ne viennent pas“, insiste la cheffe de groupe Ecolo. “Il y a la possibilité aussi de faciliter ou de rafraîchir les habitants d’une commune et ce Plan Fraîcheur, ce n’est pas que sur le long terme. On va proposer une série d’actions qui sont activables immédiatement, cet après-midi même, si le collège le souhaite. Par exemple, on sait que les écoles communales et sûrement d’autres écoles à Ixelles et même à Bruxelles, sont en grande difficulté, avec des bâtiments qui ne sont pas adaptés, avec des températures qui frôlent parfois même des 40 degrés. Il y a des solutions à mettre en place avec des brumisateurs, avec des ventilateurs. Là, on est dans une situation où on demande aux parents d’amener des ventilateurs et on envoie une lettre aux parents pour les remercier et pour leur dire de garder leurs enfants à la maison si les conditions sont meilleures qu’à l’école, ça ne va pas. On pourrait aussi installer des tonnelles dans les cours d’école pour mettre plus de zone d’ombre. Et puis aussi sr l’espace public, à divers endroits, à des arrêts de bus ou sur la place Flagey.”

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“On a vu ces derniers jours certains échevins communiquer un petit peu chacun dans leur coin“, dit encore Aline Lacroix. “Je voudrais quand même rappeler que le bourgmestre est en charge de la sécurité des citoyens, c’est une de ses compétences. Je l’invite à se saisir du sujet, comme c’est un enjeu de santé publique et de sécurité, et de communiquer beaucoup plus proactivement via des outils qui sont à sa disposition.”

Le groupe Ecolo-Groen Ixelles propose dans ce plan Fraîcheur notamment :

l’identification et la communication des lieux de fraîcheur accessibles au public ;

un dispositif spécifique d’accompagnement des personnes âgées isolées et des publics les plus fragiles ;

des mesures d’adaptation dans les écoles et les crèches communales, pour les enfants comme pour les travailleurs (ombrage, ventilation au plafond, accès permanent à l’eau, adaptation des activités et des horaires lorsque nécessaire) ;

une attention particulière aux personnes sans-abri via le CPAS et les associations partenaires ;

l’accélération des plantations d’arbres, de la végétalisation et de la création d’espaces de fraîcheur dans les quartiers les plus minéralisés.

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