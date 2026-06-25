34 degrés au compteur mais beaucoup plus en ville : comment se préparer au réchauffement climatique?

Le mercure a dépassé les 34 degrés ce jeudi à Uccle, battant ainsi le record de 33,6 degrés enregistré le 25 juin 1976. C’est déjà le deuxième jour d’affilée qu’un record quotidien, vieux de 50 ans, est battu. Et ce n’est pas fini, on attend même 38 degrés demain. Mais les températures ressenties en ville sont à certains endroits encore bien au-dessus de celles affichées par la météo, suite à la chaleur accumulée par les routes, les toits ou le béton.

■Reportage de Marine Hubert, Béatrice Broutout et Quentin Carbonnelle

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Une vague de chaleur par ailleurs visible depuis l’espace. Ci-dessous, la carte du satellite Copernicus qui a survolé la Belgique hier a mesuré la température de surface terrestre. Et à Bruxelles, il a enregistré jusqu’à 47 degrés.