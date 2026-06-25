Canicule : la Ligue des familles appelle à un “congé de conciliation” pour soulager les parents

Face aux fortes chaleurs qui touchent la Belgique en cette fin d’année scolaire, la Ligue des familles estime que de nombreux parents se retrouvent pris entre leurs obligations professionnelles et la nécessité de s’occuper de leurs enfants.

Alors que certaines écoles et crèches adaptent leur fonctionnement en raison des températures élevées, la Ligue des familles alerte sur les difficultés rencontrées par les familles. “La fin d’année scolaire est déjà une période chargée pour de nombreuses familles. La canicule met les parents, tout comme les enseignants et puéricultrices, dans des situations plus tendues encore“, souligne sa directrice générale, Madeleine Guyot.

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L’association plaide notamment pour la création d’un “congé de conciliation“, qui permettrait aux parents de s’absenter temporairement du travail, sans perte de rémunération, pour faire face à des situations exceptionnelles comme une fermeture de crèche, un enfant malade ou un épisode de canicule.

La Ligue des familles appelle également à accélérer la rénovation des écoles, des crèches et des logements afin de mieux faire face à des vagues de chaleur appelées à devenir plus fréquentes. Selon une enquête réalisée avec l’institut Dedicated, l’une des principales attentes des parents concerne l’octroi d’aides financières pour isoler leur logement sans devoir avancer les frais.

“On ne peut pas laisser les familles face à ces équations impossibles“, conclut Madeleine Guyot.