Toujours plus chaud : la Belgique bouillonne sous 38°C de maxima

“Extrêmement chaud“, c’est ainsi que l’Institut royal météorologique (IRM) qualifie la journée de jeudi. Et pour cause: le thermomètre indiquera jusqu’à 38°C. Même le littoral ne sera pas épargné, sous 27°C.

Le soleil, compagnon d’ordinaire si incertain en Belgique, semble s’être installé pour rester. Après plusieurs jours de grand ciel bleu, il déploiera encore ses rayons sur l’ensemble du territoire jeudi. Seul le sud de l’Ardenne pourrait voir éclater un orage de chaleur en fin d’après-midi.

De chaleur, il en sera question partout: jusqu’à 33°C en Hautes Fagnes et 38°C dans les grandes villes. À la Côte, les maxima oscilleront entre 25°C en bord de mer et 34°C à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres. Le vent, faible, ne sera pas d’un grand secours, sauf au littoral où une brise venue du nord viendra quelque peu soulager les êtres en peine.

► Lire aussi | Nouveau record de température à Uccle

Il fera encore exceptionnellement chaud ce soir et cette nuit, avec des minima compris entre 21°C et 25°C dans la plupart des régions. Par endroits, le mercure peinera même à descendre sous les 27°C. Les grandes villes et les hauteurs seront particulièrement vulnérables. Le vent sera alors faible à modéré.

La fournaise s’intensifiera encore vendredi, avec jusqu’à 40°C au plus chaud de la journée. L’IRM a dès lors activé un avertissement rouge à la chaleur en provinces de Liège et du Limbourg.

Belga