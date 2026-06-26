La Région bruxelloise renforce sa sensibilisation avant un week-end de fortes chaleurs

La Région bruxelloise a renforcé vendredi sa campagne de sensibilisation face aux chaleurs extrêmes attendues durant le week-end. Les autorités régionales ont rappelé les principales mesures de prévention, alors qu’un pic de 38 degrés est attendu vendredi et que la qualité de l’air reste très mauvaise en raison d’un dépassement du seuil européen d’information pour l’ozone.

Réuni jeudi chez safe.brussels – l’organisme régional chargé de la prévention et de la sécurité de la Région bruxelloise -, le Centre de crise régional a fait le point sur les dispositifs mis en place dans le cadre des plans “fortes chaleurs” des autorités fédérales, régionales et communales. Les autorités mettent l’accent sur cinq priorités: l’accès aux lieux de fraîcheur, la mise à disposition d’eau potable, la protection des personnes vulnérables, la prévention lors des événements et la vigilance dans les déplacements.

Les habitants, visiteurs et touristes sont invités à se réfugier dans les parcs ombragés, les stations souterraines de la Stib et de la SNCB, les lieux de fraîcheur communaux ainsi que dans les bâtiments climatisés accessibles au public. En parallèle, Vivaqua a installé des points d’eau supplémentaires à la Grand-Place, au Mont des Arts, à l’Atomium et au parc Élisabeth. Une carte de ces points est notamment disponible sur le site de safe.brussels.

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Les autorités rappellent également que la baignade dans le canal, les rivières, les étangs et les fontaines ornementales reste interdite en raison des risques de noyade, d’hydrocution et de pollution bactérienne.

Une attention particulière est portée aux personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou de précarité, ainsi qu’aux jeunes enfants. Des maraudes supplémentaires sont aussi organisées.

La Région prévoit enfin une communication renforcée durant tout le week-end via tous le canaux à sa disposition, des travailleurs de rue au système BE-Alert.

Belga