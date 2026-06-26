Code rouge sur une partie de la Belgique : jusqu’à 40 degrés en vue

“Une chaleur écrasante” : l’Institut royal météorologique (IRM) ne mâche pas ses mots à l’heure de décrire les températures qui frapperont la Belgique vendredi. Le week-end s’annonce, lui, “étouffant” avec le risque d’orages qui progressera.

Le soleil fera encore son office, vendredi, pour ce qui s’annonce comme la journée la plus chaude de la semaine. Le thermomètre atteindra un sommet à 40 degrés dans l’est, obligeant l’IRM à placer les provinces de Liège et du Limbourg en code rouge. Le reste du pays (à l’exception de la Côte) reste en code orange, avec des maxima supérieurs à 35 degrés.

Des orages pourront se développer sur l’est du territoire, avec un risque de grêle et de rafales de vent, est-il précisé.

La chaleur persistera dans la nuit de vendredi à samedi avec des minima de 20 à 24 degrés, et un nouveau risque d’orage de chaleur, surtout dans l’est.

Avec l’arrivée d’une dépression thermique de la France vers les Pays-Bas, le mercure grimpera toujours de 29 degrés à la mer à 39 degrés dans l’est, samedi. Des orages, localement intenses avec de la grêle, pourront encore se développer en cours de journée.

Il faudra patienter jusqu’à dimanche pour retrouver des températures plus fraîches, avec 30 degrés dans le centre. Les maxima descendront même à 25 degrés, avec de possibles averses, dès lundi.

Belga