Canicule : “Les gouvernements font exactement l’inverse de ce qu’il faut”, pour Gilles Vanden Burre

Gilles Vanden Burre, co-président d’Ecolo, était invité dans Bonjour Bruxelles. Alors que la Belgique connaît un épisode de fortes chaleurs, il estime que cette situation rappelle l’urgence d’agir face au dérèglement climatique.

Pour lui, la réponse politique doit s’articuler autour de deux priorités : s’adapter aux conséquences du réchauffement tout en s’attaquant à ses causes. “On va devoir s’adapter à ce climat, à ces températures qui augmentent, mais aussi faire en sorte qu’elles n’augmentent pas trop. Cela veut dire diminuer nos émissions de CO₂. Il y a vraiment deux piliers sur lesquels il faut travailler : protéger nos concitoyens et faire en sorte que les émissions de CO₂ diminuent beaucoup plus vite et plus fort.“

À plus long terme, Gilles Vanden Burre plaide pour un retour des investissements dans la transition énergétique. “Il faut investir dans les énergies renouvelables, investir dans l’isolation des bâtiments. Tous les gouvernements en Belgique ont arrêté les primes à la construction. On doit faire exactement l’inverse.“

Le co-président d’Ecolo regrette également le manque d’ambition des autorités belges en matière de climat. “Regardons ce qu’on fait en Belgique : on n’en fait pas du tout assez. Les primes énergétiques sont supprimées, le gouvernement fédéral a mis sur pause le projet d’éolien offshore. C’est l’inverse de ce qu’il faut faire.“

Selon lui, Ecolo continuera à défendre ces investissements, qu’il juge indispensables “pour le bien-être de nos concitoyens et pour notre environnement“.

■ Interview de Gilles Vanden Burren au micro de Fabrice Grosfilley