IPPJ saturées : un passeur de drogue mineur libéré faute de place en institution

Le jeune homme de 17 ans avait été interpellé à l’aéroport de Zaventem, le 17 novembre, avec environ 10 kg de cannabis dans ses bagages. Il venait de prendre un avion depuis Bangkok, avec une escale à Doha.

“Le suspect a été présenté au juge de la jeunesse le 18 novembre. Ce dernier souhaitait le placer dans une IPPJ. Or, aucune place n’était disponible. Le juge a donc laissé le jeune en détention provisoire”, a expliqué la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, Ingrid Moriau. “Le juge a ordonné une nouvelle présentation le 19 novembre, dans l’espoir qu’une place soit disponible, mais ce n’était toujours pas le cas”.

Le parquet dénonce une situation préoccupante : “Si ces faits avaient été commis par une personne majeure, la peine pourrait aller de 6 mois à 10 ans de prison, avec une amende pouvant atteindre 100.000 euros.”

Les magistrats et juges de la jeunesse doivent lutter quotidiennement pour trouver des places disponibles pour les mineurs, déplore encore le ministère public. “Le parquet de Hal-Vilvorde appelle les autorités compétentes à agir d’urgence”, a ajouté la porte-parole.

Le parquet de Bruxelles, également contraint de libérer plusieurs jeunes soupçonnés d’infractions graves, a précédemment critiqué un “manque d’action politique” et dénoncé un “un problème structurel”.

Belga