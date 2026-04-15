IPPJ : le parquet de Bruxelles conteste la réponse de la ministre Lescrenier

Le parquet de Bruxelles a contesté mercredi la réponse apportée la veille par la ministre francophone de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Lescrenier (Les Engagés), au sujet du manque de places en institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) et du suivi éducatif des mineurs en conflit avec la loi. Selon le ministère public, les alternatives avancées par la ministre “ne sont pas effectives” sur le terrain.

Mardi, la ministre avait nuancé des critiques du procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, après que le parquet eut affirmé mardi matin que dix mineurs arrêtés le week-end dernier pour des faits graves avaient tous été libérés faute de places disponibles et en l’absence de suivi éducatif. La ministre avait indiqué que deux places avaient été attribuées à la suite de demandes du tribunal de la jeunesse de Bruxelles et que deux jeunes avaient été inscrits sur des listes d’attente, estimant qu’il n’y avait pas eu dix demandes enregistrées.

Ce mercredi, le parquet a affirmé qu'”aucune place n’a été allouée pour les dix jeunes mis à disposition dimanche, qui ont tous été libérés“. Lorsqu’un magistrat s’est adressé à la cellule de liaison, il lui a été répondu qu’il n’y avait pas de place disponible, “sauf pour un meurtre”, selon le parquet.

Le parquet cite aussi le cas d’un adolescent de 15 ans, mis à disposition en décembre 2025 pour des faits de coups et blessures avec préméditation et port d’arme, puis à nouveau interpellé le 1er avril pour un vol avec violences commis en bande, la nuit. Entre-temps, ni la surveillance par le service de protection judiciaire ni la prestation d’intérêt général décidées par le juge de la jeunesse n’avaient débuté, selon le ministère public. Sollicité pour une place en IPPJ, le juge l’a ensuite remis en liberté faute de place.

Belga