“Investir dans la petite enfance, c’est investir dans l’avenir de nos quartiers”, bientôt une nouvelle crèche néerlandophone à Molenbeek

Prévue pour 2027, cette structure accueillera jusqu’à 45 enfants et sera intégrée dans le Contrat de Quartier Durable autour du parc de l’Ouest.

Pour répondre à la forte pression démographique, notamment du côté néerlandophone, Molenbeek-Saint-Jean lance la construction d’une nouvelle crèche rue de Lessines. Le bâtiment a été pensé de manière durable par le bureau KPW architecten. Celui-ci comprendra un point de consultation Kind & Gezin et des espaces partagés avec la Maison de l’Enfant. Une liaison piétonne reliera directement la crèche au parc Jean-Baptiste Decock.

“Investir dans la petite enfance, c’est investir dans l’avenir de nos quartiers”, affirme Saliha Raiss (Vooruit), échevine des Travaucx Publics.

Le projet, d’un coût de 5,4 millions d’euros est soutenu par plusieurs niveaux de pouvoir, dont Urban.brussels, la VGC, la Région flamande et la commune. La crèche sera gérée par l’ASBL Molenketjes, déjà active dans le secteur.

Rédaction – Photo : Vooruit