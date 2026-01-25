Interruption sur la ligne de métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest ce dimanche

La société de transports en commun bruxellois va tester son nouveau système de signalisation “Communication Based Train Control” (CBTC).

L’installation du CBTC est finalisée entre les arrêts Jacques Brel et Erasme, sur la ligne 5, et doit être testée. “Le nouveau système CBTC permettra une gestion en temps réel plus efficace et une meilleure régularité du réseau”, a indiqué la Stib jeudi. “La réalisation de tests sur l’antenne Erasme nécessite l’interruption de la circulation entre Erasme et Gare de l’Ouest certains jours de week-end en matinée. Des bus navettes seront mis à disposition des voyageurs”.

Les interventions à venir auront lieu précisément le dimanche 25 janvier avant 12h30 et le dimanche 8 février avant 12h30. Ces matinées s’ajoutent à la série de tests qui ont eu lieu à l’automne sur l’antenne Erasme de la ligne 5 et le 17 janvier dernier. Les tests se poursuivront prochainement sur l’antenne Stockel de la ligne 1, avait encore précisé la Stib.

La société de transport déploie progressivement la nouvelle signalisation CBTC sur son réseau de métro, une technologie qui “permettra de rendre plus fiable et flexible le réseau de métro, pour un confort accru des voyageurs tout en maintenant un niveau de sécurité maximal.”

Belga