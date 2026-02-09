Interruption sur la ligne de métro 1 vers Stockel pendant trois dimanches

La société de transports en commun bruxellois va tester son nouveau système de signalisation “Communication Based Train Control” (CBTC), une technologie qui permettra de rendre plus fiable et flexible le réseau de métro.

L’installation du CBTC est finalisée entre Montgomery et Stockel, sur la ligne 1 et doit désormais faire l’objet de différents tests les dimanches matin, lorsque le réseau est moins fréquenté.

Les bus navettes circuleront sur le trajet du métro 1 entre Merode et Stockel, à la même fréquence que les métros.

La circulation des métros avait déjà été interrompue durant les matinées des 17 et 25 janvier, ainsi que celle du 8 février.

Belga