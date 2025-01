Indy, autiste a été tabassé rue Neuve, il raconte son histoire

Les faits se sont déroulés en mai, le jeune homme autiste, âgé de 28 ans et originaire de Lennik (Brabant flamand) conserve des séquelles psychologiques qui s’ajoutent aux séquelles physiques.

Alors qu’Indy se rendait vers la gare du Nord pour prendre son bus, le jeune homme a été victime d’un guet-apens tendu par sept jeunes qui l’ont agressé et dépouillé rue Neuve. Les agresseurs sont allés jusqu’à lui couper un doigt et lui ont pris tout ce qu’il possédait : téléphone, casque audio, argent… Rapidement la police est arrivée sur place, probablement contactée par des passants. “Autour les gens regardaient, sans réaction. Je pensais qu’ils viendraient m’aider ou calmer les ardeurs mais non, ils ont juste regardé”, regrette Indy.

Au-delà des séquences physiques de son agression, c’est surtout les séquences psychologiques qui le hantent au quotidien. Le jeune homme n’ose plus se rendre à Bruxelles, et n’arrive plus à se contrôler. “J’ai peur de perdre plus que mon doigt”, témoigne-t-il. “Je m’énerve plus vite, je vais chez ma mère en taxi maintenant, je préfère payer cher que me faire agresser”, déplore Indy.

Si le jeune homme a décidé de raconter son histoire, c’est avant tout pour adresser un message aux jeunes : “ne devenez pas comme eux” (ses agresseurs), ainsi qu’un message aux passants : “il faut aider, pas seulement regarder.”

Fin décembre, un autre jeune homme a également été agressé dans la rue Neuve. Si le mode opératoire semble similaire, les deux affaires ne seraient pas liées selon nos sources.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Charles Carpreau et Paul Bourrières