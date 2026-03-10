Indexation : l’indice pivot dépassé dès juillet, quatre mois plus tôt que prévu selon le Bureau du Plan

En raison de la hausse des prix de l’énergie, le Bureau fédéral du Plan s’attend désormais à un dépassement de l’indice pivot dès juillet 2026, contre novembre dans ses prévisions de début février. C’est ce qui ressort de ses projections d’inflation actualisées mardi.

Ce dépassement entraînerait une indexation des allocations sociales et des salaires de la fonction publique en octobre 2026. Un second dépassement est prévu en août 2027, avec une indexation en novembre de la même année.

La publication de ces projections d’inflation a été retardée d’une semaine en raison du conflit au Moyen-Orient. L’institution souhaitait en effet prendre le temps de chiffrer précisément l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Sur les marchés à terme, les prix anticipés ont considérablement augmenté par rapport au mois dernier: de 25 % pour le pétrole, de près de 50 % pour le gaz naturel et d’environ 17% pour l’électricité.

Cette dynamique pousse l’inflation à la hausse. Celle-ci devrait atteindre 2,6% en 2026, soit nettement plus que les 1,9% avancés le mois dernier. Elle devrait ensuite retomber à 1,7% en 2027.

Si le franchissement de l’indice pivot entraîne habituellement une indexation de 2%, le gouvernement fédéral a décidé de plafonner l’indexation automatique à une reprise en 2026 et en 2028 via une indexation forfaitaire (ou “index centime”). Cette limitation s’appliquera aux salaires dépassant 4.000 euros bruts par mois et aux allocations supérieures à 2.000 euros bruts mensuels.

Par ailleurs, le Bureau du Plan prévoit un second dépassement en août 2027, menant à une indexation en novembre de la même année, alors que les prévisions précédentes n’en anticipaient aucune pour l’an prochain.

Le dernier franchissement de l’indice pivot remonte à décembre 2025, ce qui a entraîné une augmentation de 2% des salaires de la fonction publique et des allocations ce mois-ci.