Indépendance de la RTBF : pas de réunion urgente au parlement pour évoquer les propos de la ministre Galant

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’organisera pas de réunion en urgence pour aborder les propos polémiques tenus au sujet de la RTBF par la ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR).

L’opposition souhaitait qu’une commission parlementaire soit convoquée dès cette semaine pour que la libérale puisse s’expliquer sur ses déclarations le 13 janvier dernier à Walhain (Brabant wallon) devant des militants du MR. Mme Galant y avait notamment indiqué vouloir profiter du remplacement prochain de l’administrateur général de la RTBF et du directeur de l’information pour amener la ligne éditoriale de la radio-télévision publique de “l’autre côté de l’échiquier politique”.

“Ce n’est pas urgent d’en parler”

Une conférence des présidents convoquée exceptionnellement ce lundi a toutefois décidé, majorité MR-Engagés contre l’opposition PS-Ecolo-PTB, de ne pas organiser de discussion en urgence. Du côté de la majorité, on justifie ce refus par l’absence de risque imminent sur la procédure de nomination à la RTBF. “On ne dit pas qu’il n’est pas important d’en parler, mais que ce n’est pas urgent d’en parler“, commente Diana Nikolic, cheffe de groupe MR. L’affaire Galant fera donc bien l’objet d’une discussion en commission, mais le point est renvoyé à l’agenda ordinaire de l’assemblée, soit la semaine prochaine. Cette semaine, la plupart des députés de la FWB siègent par ailleurs à Namur pour les travaux du parlement wallon, fait-on encore valoir à même source.

Le groupe PS dénonce ce refus de débat urgent avec la ministre Galant.

► Lire aussi | Jacqueline Galant veut changer la ligne éditoriale de la RTBF : “Faute majeure”, “dérive indigne”, les réactions fusent

“La majorité choisit de protéger sa ministre”

“La majorité choisit de protéger sa ministre au détriment de la gravité des paroles portées et de minimiser les conséquences sur la procédure de recrutement en cours et plus largement sur la crédibilité de la ministre des Médias“, commente son chef de file, Martin Casier, qui évoque lundi une “rupture de confiance totale” envers la ministre.

Pour Ecolo, la décision prise ce lundi par la majorité MR-Engagés est “incompréhensible au regard de la gravité des faits“. “En refusant comme le MR la tenue d’une commission en urgence, les Engagés affaiblissent le contrôle parlementaire et envoient un signal préoccupant quant à leur attachement à la liberté de la presse et à l’indépendance des médias publics“, estiment les Verts qui souhaitent que Mmes Galant et Degryse puissent être entendues ensemble la semaine prochaine lors d’une réunion de commission conjointe.

Également dans l’opposition, le PTB a formulé lundi une proposition pour s’assurer de la transparence de la procédure de désignation du nouvel administrateur général de la RTBF. La formation marxiste exige ainsi la mise en place d’un “contrôle public et transparent (…) via des auditions au parlement”. “Après la sortie inacceptable de Galant, le PTB veut des garanties sur les futures nominations à la RTBF“, martèle le parti dans un communiqué lundi.

Belga – Photo Belga