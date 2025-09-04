Passer la navigation
Incident au métro Stuyvenberg mercredi soir : un blessé léger

Un incident technique a provoqué un dégagement de fumée mercredi soir dans la station de métro Stuyvenberg, à Bruxelles.

“Il y a eu un dégagement de fumée sous une rame de métro”, a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Une personne, victime d’une intoxication légère par la fumée, a été transportée à l’hôpital.

En conséquence, le trafic a été interrompu entre Simonis et Roi Baudouin sur les lignes 2 et 6.

 

 

04 septembre 2025 - 07h23
Modifié le 04 septembre 2025 - 07h23
 

