Incendie suspect rue Fransman à Laeken : une enquête ouverte

L’incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h40, dans un immeuble situé rue Fransman à Laeken. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, sont parvenus à maîtriser les flammes avant qu’elles ne puissent se propager aux bâtiments voisins.

Selon les premières informations disponibles, communiquées par la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, la piste criminelle n’est pas exclue. Le magistrat de garde a été averti et un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place pour préserver les indices potentiels. Un expert incendie a également été désigné afin de déterminer avec précision l’origine du sinistre.

Aucune victime n’a été signalée. Les autorités poursuivent actuellement leur enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de l’incident.

Rédaction – Image : Caravaggio