Incendie dans un immeuble à Ganshoren : deux personnes hospitalisées

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans un immeuble de l’avenue des Neuf Provinces, à Ganshoren. Les pompiers de Bruxelles confirment que deux personnes ont été transportées à l’hôpital.

Le feu a pris vers 8h30 dans un appartement situé au sixième étage, pour une raison encore indéterminée. Grâce au système d’alarme incendie, la majorité des habitants ont pu quitter le bâtiment à temps. Le sinistre s’est rapidement propagé à la façade extérieure, mais il a été maîtrisé par les secours.

Un résident a été hospitalisé en raison d’un problème de santé préexistant, tandis qu’un autre a été intoxiqué par les fumées. L’appartement touché est inhabitable ; son occupant, indemne, a pu récupérer quelques effets personnels et a trouvé refuge auprès de sa famille.

L’intervention a mobilisé d’importants moyens : deux véhicules de commandement, trois autopompes, deux échelles, plusieurs ambulances ainsi que les équipes médicales de l’UZ Brussel et de l’hôpital militaire. La police de Bruxelles-Ouest a sécurisé les lieux et Sibelga a coupé les raccordements par précaution.

Le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem s’est rendu sur place pour proposer l’assistance communale. Après ventilation et contrôle de sécurité, les autres résidents ont pu regagner leurs logements.

Rédaction

30 août 2025 - 12h32
Modifié le 30 août 2025 - 12h32
 

