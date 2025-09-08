Incendie dans le sauna de la salle de sport David Lloyd à Uccle

Un incendie s’est déclaré aux alentours de 13h ce lundi, dans le sous-sol du centre sportif David Lloyd d’Uccle, là où se trouve l’espace thermal. Les lieux ont été évacués. Aucune hospitalisation n’est à déplorer.

Séance de sport ou de détente écourtée pour les clients de la salle de sport David Lloyd. Vers 12h50, un épais nuage de fumée noire commence à s’échapper du sous-sol du bâtiment, là où se trouve, notamment, le sauna.

Par mesure de précaution, tout le monde a été évacué, le temps de l’intervention des pompiers de Bruxelles. Personne n’a été transporté à l’hôpital, mais une personne a tout de même été intoxiquée, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Une ventilation des lieux est en cours et pourrait prendre encore quelque temps, au vu de la configuration du site. Aux alentours de 16h, les vestiaires restaient encore inaccessibles aux clients, mais le parking était déjà libéré. Les voitures ont pu être récupérées par petits groupes de cinq. Le foyer est, quant à lui, maîtrisé.

Rédaction – Photo : Pompiers de Bruxelles – Images : Caravaggio