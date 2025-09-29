Incendie criminel contre la façade d’une maison à Laeken

Un incendie volontaire a été déclenché tôt dimanche matin contre la façade d’une habitation située rue Fransman, à Laeken, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Une information rapportée par le média flamand Bruzz qui a été confirmée par le parquet de Bruxelles lundi.

“Dimanche 28 septembre vers 04h45, la police a été appelée pour un incendie dans la rue Fransman“, a indiqué la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Les premières constatations montrent qu’il s’agit d’un incendie criminel. Un liquide inflammable, vraisemblablement de l’essence, a été retrouvé. Le laboratoire de la police fédérale ainsi que le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) se sont rendus sur place.” Le parquet a été immédiatement informé et a ouvert une enquête pour incendie volontaire.

Selon Bruzz, cinq suspects auraient été interpellés, mais cette information n’a pas été confirmée par le ministère public. Aucune victime n’a été signalée. Les causes précises et les éventuelles motivations restent à déterminer.

Belga