Incendie à Ganshoren : une dame âgée hospitalisée

Un incendie s’est déclaré lundi matin dans une maison mitoyenne de la commune bruxelloise de Ganshoren, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Aucun blessé n’est à déplorer, mais une dame âgée, déjà atteinte d’une affection sous-jacente, a été transportée à l’hôpital. L’habitation est au moins temporairement inhabitable à la suite du sinistre.

Le feu a éclaté vers 05h30 dans une maison située rue des Amaryllis, précise le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. À l’arrivée des secours, l’incendie était pleinement développé dans le garage du logement, au rez-de-chaussée. Les occupants avaient déjà pu se mettre en sécurité.

Les équipes d’intervention sont parvenues à maîtriser et éteindre les flammes. Malgré cela, la maison est devenue inhabitable. Les habitants sont pris en charge par des membres de leur famille.
Belga/Photos : pompiers de Bruxelles

