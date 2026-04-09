Importante fuite d’eau à Anderlecht: “Le chantier devrait être terminé à la fin du mois”, déclare Vivaqua

Les travaux dans la rue Ropsy Chaudron à Anderlecht devraient durer encore jusqu’à la fin du mois d’avril, a confirmé Vivaqua jeudi.

Une importante fuite sur une conduite de répartition d’eau était survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. L’incident n’avait pas provoqué de coupure d’eau dans les foyers environnants, mais une quantité d’eau et de boue s’était échappée sur la rue, entrainant la fermeture de cette dernière.

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Vivaqua a indiqué que les réparations sont toujours en cours. “Des tests d’étanchéité et de qualité de l’eau auront lieu le mardi 14 avril prochain“, a déclaré Kim Steyvoort, porte-parole de Vivaqua. “Si tout est en ordre, on pourra procéder à l’asphaltage, qui devrait prendre encore un peu de temps. Le chantier devrait être terminé à la fin du mois“, a-t-elle ajouté.

La fuite, constatée non loin des abattoirs, concernait une conduite de répartition, décrite par Vivaqua comme “une sorte d’autoroute de l’eau”, qui alimente ensuite des canalisations plus petites dans les rues de la capitale.

Les causes de la fuite ne sont toujours pas connues.

Belga – Photo : BX1