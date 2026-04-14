Importante fuite d’eau à Anderlecht: la conduite d’eau est réparée

Une conduite essentielle de répartition de l’eau avait été touchée en début de mois dans la rue Ropsy Chaudron à Anderlecht. Plusieurs quartiers du nord-ouest de Bruxelles avait subi une forte baisse de pression. Aujourd’hui, la conduite est réparée et sera bientôt remise dans le réseau.

A l’origine, une fuite dans un tuyau de 60 cm de diamètre où l’eau circule à très haut débit, créant le “geyser” impressionnant et des dégâts sur les impétrants. Dans ce cas ci, des installations de gaz doivent être remplacées. L’incident n’avait pas provoqué de coupure d’eau dans les foyers environnants, mais une quantité d’eau et de boue s’était échappée sur la rue, entrainant la fermeture de cette dernière. Une baisse de pression avait été constatée dans les communes d’Anderlecht, Molenbeek, Ganshoren et Koekelberg.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Frédéric De Henau

Depuis le 3 avril, les équipes techniques sont mobilisées. Cette nuit, la conduite d’eau a pu être remplie à nouveau. “On va laisser reposer pendant pendant un jour, un jour et demi, histoire de voir s’il n’y a pas d’autres flux ailleurs. On va suivre la pression et puis demain ou après-demain, on prendra un échantillon. Quand on a le feu vert de notre laboratoire, on remettra cette conduite en service normal“, nous explique Vivaqua.

► Reportage | Une fuite à Anderlecht provoque des perturbations dans la distribution d’eau dans plusieurs communes (03/04/26)

Après les dernières vérifications, la route pourra être refaite. La circulation devrait reprendre normalement d’ici la fin de la semaine.