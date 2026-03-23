Important dégagement de fumée lors d’un incendie de toiture à Laeken

Un incendie de toiture s’est déclaré lundi vers 15h00 avenue des Magnolias à Laeken, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Un important panache de fumée était visible à distance.

À l’arrivée des secours, l’évacuation des occupants a été menée avec l’appui de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les pompiers ont attaqué le feu de l’extérieur et de l’intérieur. Le sinistre a été maîtrisé vers 15h50 et l’intervention s’est terminée vers 18h00. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’incendie a provoqué d’importants dégâts des eaux dans l’immeuble. Les six appartements ont été déclarés temporairement inhabitables. Les occupants ont été pris en charge avec l’aide de la police et des services de la Ville. Sibelga est intervenu pour couper l’alimentation électrique. La présence d’un détecteur de fumée dans les parties communes a permis d’alerter les habitants à temps. Les causes de l’incendie restent à déterminer.