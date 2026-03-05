Iliona, Ino Casablanca et Mura Masa en tête d’affiche des Nuits Botanique 2026

Le Botanique a présenté jeudi la programmation de la 33e édition des Nuits Botanique, qui se tiendront du 14 au 31 mai à Bruxelles. Le festival, qui conserve sa formule à trois scènes et ticket unique introduite en 2025, proposera neuf jours de concerts, avec notamment Iliona, Ino Casablanca et Mura Masa parmi les têtes d’affiche.

L’événement s’ouvrira par la traditionnelle “Garden Party”, qui délaisse cette année sa date historique du 1er mai pour se tenir le 14 mai. Elle sera suivie, les 16 et 17 mai, par le week-end dédié au métal “Obsidian Dust” qui accueillera les groupes américains Red Fang et YOB – pour l’un de ses deux seuls concerts européens de l’année.

Le cœur du festival, du 21 au 31 mai, prendra le pouls de la création actuelle en mettant en lumière les nouvelles voix qui feront la musique de demain. La scène rap francophone sera à l’honneur le 21 mai, avec une soirée réunissant la rime technique de Jewel Usain, la fougue d’Ino Casablanca et l’énergie de Mandyspie. Le lendemain, la pop incandescente de Mura Masa et Danny L Harle prendra le relais. Le 23 mai, shame, Molchat Doma et Suuns raviront les amateurs de post-punk, avant une journée pop/rock le 24, portée par Solann, Camille Yembe et Papooz.

Le 27 mai, la diva soul Liniker, triple lauréate des Latin Grammy Awards, offrira l’un des temps forts du festival. Le punk contemporain prendra ses quartiers le 28 avec The Garden et Model/Actriz. Le 29, la Bruxelloise Iliona – devenue en quatre ans la figure de proue d’une pop mélancolique made in Belgium – couronnera une soirée riche en jeunes talents, aux côtés de Diego et de la prometteuse Sheng. L’avant-dernière soirée vibrera au son hybride de Yamê, avant que le duo norvégien Smerz ne referme les Nuits le 31.

Belga – Photo : Belga