Il louait un conteneur aménagé en laboratoire de stupéfiants: un quinquagénaire condamné à quatre ans de prison

In homme louait un conteneur aménagé en laboratoire de stupéfiant : il vient d’être condamné à quatre ans de prison.

Un quinquagénaire a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour trafic de drogue. La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde avait mis au jour, en juin 2023, un laboratoire de stupéfiants dans un conteneur que louait cet habitant de Molenbeek-Saint-Jean.

Les enquêteurs étaient tombés sur une demi-douzaine de cuves contenant chacune environ 800 litres de produits chimiques entrant dans la composition d’amphétamines (speed), métamphétamines (ecstasy et crystal meth) et de MDMA (ecstasy liquide). Le conteneur abritait en outre 300 kg de matières premières et des déchets de production.

Selon le propriétaire du conteneur, ce dernier était loué depuis plusieurs années par un Molenbeekois de 54 ans. L’enquête de téléphonie a ensuite mis en lumière des contacts entre le Bruxellois et des individus connus pour des faits de drogue aux États-Unis, au Maroc, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le prévenu a reconnu les faits. “Mais il n’est certainement pas le plus gros poisson dans cette histoire”, a plaidé son avocate. “Il a travaillé pendant des années comme garagiste pour subvenir aux besoins de sa famille, alors que sa compagne est atteinte d’une maladie chronique.” Face à une dette de jeu de 80.000 euros, “des criminels l’ont mis sous pression pour qu’il mette son conteneur à disposition“, selon la défense.

Cette dernière avait sollicité une peine de travail ou de la prison avec sursis.

Le tribunal s’est toutefois montré plus sévère en condamnant l’homme à deux ans de prison ferme et deux ans avec sursis.

Belga – Photo : Belga Image