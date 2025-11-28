Il faudra bientôt présenter sa carte d’identité pour pouvoir démarrer une trottinette partagée à Bruxelles

A partir du 3 décembre prochain, les opérateurs de trottinettes partagées à Bruxelles, Bolt et Dott, imposeront à leurs usagers une identification via un scan de la carte d’identité officielle et selfie, a annoncé vendredi le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf, via l’agence Belga.

Celui-ci préside un groupe de travail mis en place par la Conférence des bourgmestres pour faire avancer l’option d’une telle identification dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic.

Lors du Conseil régional de sécurité du 5 novembre dernier, le Procureur du Roi avait informé par courrier les bourgmestres, le ministre-président bruxellois et le ministre de l’Intérieur, du nombre d’accidents graves liés à l’usage des trottinettes et démontré que ce moyen de déplacement était devenu d’usage fréquent pour la vente et le trafic de stupéfiants au sein de la capitale.

La Conférence des bourgmestres avait constitué un groupe de travail présidé par Vincent De Wolf, lequel a réuni vendredi, en accord avec le procureur du Roi et en sa présence, plusieurs bourgmestres: Philippe Close (Ville de Bruxelles); Romain De Reusme (Ixelles) et Jean Spinette (Saint-Gilles) ainsi que le chef de cabinet du bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps.

Au cours de cette réunion, les deux opérateurs actuels à Bruxelles- Bolt et Dott qui y participaient, se sont engagés, avec effet au 3 décembre, à instaurer, pour tous les usagers, un système d’identification obligatoire via scan de la carte d’identité officielle et selfie enregistrés dans l’application.

Le Procureur du Roi et les bourgmestres présents ont demandé que les opérateurs améliorent encore le système en utilisant la technique d’identification par Face ID utilisée pour activer son téléphone ou pour aller sur une application bancaire. Ceux-ci ont promis de développer ce procédé au plus vite en consultant leurs fournisseurs de technologie.

Par ailleurs, Vincent De Wolf a dit avoir demandé au président actuel de la conférence des bourgmestres, Benoit Cerexhe, d’inscrire à l’ordre du jour un point visant à solliciter du gouvernement fédéral l’adoption rapide des mesures imposant l’immatriculation des trottinettes privées.