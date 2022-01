Il est désormais possible d’obtenir un code pour un test PCR directement après un autotest positif

Lors de la dernière Conférence interministérielle (CIM) Santé publique, il avait été décidé d’instaurer un nouvel outil pour faciliter la demande d’un code CTPC pour un test PCR.

Dorénavant, lors d’un autotest positif, il n’est plus nécessaire de passer par un médecin ou de contacter le centre d’appel, il suffit de répondre à un formulaire via le site masanté.be. Initialement prévu pour le 27 janvier, ce formulaire est dores-et-déjà disponible. Il permet de confirmer que la personne qui le remplit est bien positive au Covid-19.

► À lire aussi | Nuvaxovid : un nouveau vaccin disponible dès le mois de février

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, indique ; “Nous insistons pour que les gens qui ont eu un contact à haut risque et qui ont un autotest positif le confirment par PCR. Ce système vient donc aider les gens à obtenir un code pour un test PCR très facilement et cela réduit également la pression qui pèse sur les médecins généralistes. En même temps, cela nous permet aussi d’avoir une image la plus correcte possible du nombre de contaminations par Omicron et donc de l’évolution de la pandémie“.

Pour accéder au formulaire, cliquez ici.

Y. Mo. – Photo : Belga/Benoit Doppagne