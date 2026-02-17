I-Police : des responsables de la police refusent de participer à une audition à la Chambre

Les responsables invités à l’audition se sont tournés vers un cabinet d’avocats réputé, qui leur a recommandé de ne pas témoigner. Selon Het Nieuwsblad, treize hauts responsables ont reçu un e-mail contenant un modèle de lettre pour décliner l’invitation. Le document invoque notamment des “obligations statutaires et déontologiques de discrétion” ainsi que des “obligations strictes de confidentialité”.

Le commissaire-général Snoeck et deux autres responsables ont déjà communiqué leur refus et ne seront donc pas présents à l’audition, a indiqué le président de la commission de l’Intérieur, Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).

La police fédérale a également réagi à ce sujet. “Dans le cadre de l’invitation du parlement, une analyse juridique a été demandée. Il apparait que les membres de la police fédérale ne peuvent, sous peine de poursuites judiciaires, communiquer sur le dossier dans le cadre d’une audition à la Chambre”, indique-t-elle.

Dans l’opposition, Matti Vandemaele (Groen) réclame la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Une telle option permettrait d’obliger des témoins à venir s’expliquer devant les députés.

“Il y a tellement d’erreurs commises qu’un commissaire-général essaie manifestement de saboter une audition au parlement”, décrypte l’élu. “Pour moi, les choses ne peuvent être plus claires: il faut ouvrir la fosse à purin.”

Belga