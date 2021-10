I Love Science Festival : déclaration d’amour aux sciences

Le festival I Love Science a pour but de faire découvrir les sciences sous un nouveau jour.

Expériences, laboratoires, spectacles et ateliers sont au programme. Le public est amené à découvrir la chimie, la biologie et la physique de manière vulgarisée et ludique.

“On a environ 65 expériences différentes qui sont proposées au public. En plus de ça, on a des spectacles. On a une ou deux conférences. Ce sont des thèmes très variés qui touchent aux sciences, mais aussi à l’environnement”, explique Micha Kapetanovic, directeur Client Experience de Visit.brussels.

Le festival est ouvert gratuitement du 15 au 17 octobre à Brussels Expo.

Plus d’info : www.ilovescience.brussels

■ Reportage de Bernard Denuit, Charles Carpreau et Besnik Nikqi