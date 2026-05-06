Hypertension : quatre hôpitaux bruxellois mobilisés pour un dépistage massif le 17 mai

En ce mois de mai, quatre grands hôpitaux bruxellois — Cliniques universitaires Saint-Luc, Hôpital Erasme, CHU Brugmann et UZ Brussel — participent à une campagne nationale de dépistage de l’hypertension. Une initiative qui vise à sensibiliser la population à une maladie encore trop souvent ignorée.

Aujourd’hui, près de 3,6 millions de Belges, soit plus d’un tiers des adultes, souffrent d’hypertension artérielle. Un chiffre préoccupant, d’autant que cette pathologie reste fréquemment non diagnostiquée. Souvent qualifiée de « tueur silencieux », l’hypertension évolue sans symptômes apparents, tout en augmentant fortement le risque de maladies cardiovasculaires : infarctus du myocarde, AVC, insuffisance cardiaque ou encore rénale.

Si les données récentes montrent une amélioration du dépistage, de nombreux patients restent non traités ou insuffisamment contrôlés. Un constat qui souligne l’existence d’un besoin médical encore largement non couvert.

Une maladie qui touche aussi les jeunes

Autre évolution marquante : l’hypertension ne concerne plus uniquement les adultes. Une étude publiée dans la revue The Lancet montre que sa prévalence chez les moins de 19 ans a presque doublé en vingt ans.

Les spécialistes pointent une exposition de plus en plus précoce aux facteurs de risque : sédentarité, surpoids, alimentation trop salée et stress. Dans ce contexte, les campagnes de dépistage prennent tout leur sens. Elles permettent d’identifier précocement la maladie et de prévenir ses complications, parfois graves.

La mobilisation intervient à l’approche de la Journée mondiale de l’hypertension, organisée le 17 mai, qui vise à renforcer la sensibilisation à cette problématique de santé publique.

Rédaction