Huit nouvelles destinations au départ de Brussels Airport à partir de cet été

Au rayon des nouveautés, LATAM Airlines proposera dès le 2 juin trois vols hebdomadaires vers São Paulo (Brésil), marquant le retour d’une liaison directe de passagers avec l’Amérique du Sud après 26 ans d’absence. Brussels Airlines desservira le Kilimandjaro (Tanzanie) deux fois par semaine, tandis qu’Air Canada reliera Halifax (Canada) à raison de trois vols hebdomadaires. En Asie, Air China ajoutera Chengdu à son réseau à partir du 26 mars.

En Europe, LOT Polish Airlines lancera quatre vols hebdomadaires vers Gdansk dès avril, tandis que Volotea proposera des liaisons vers les Asturies (Oviedo), dans le nord de l’Espagne, trois fois par semaine. Les destinations de Chongqing (Chine) et Larnaca (Chypre), introduites durant l’hiver, sont également maintenues pour la saison estivale.

Cinq nouvelles compagnies aériennes rejoignent par ailleurs l’aéroport, portant leur nombre total à 70. Parmi elles, Air China et LATAM Airlines figurent comme les principales arrivées. Volotea, Air Sénégal et Smartwings vont compléter l’offre.

Plusieurs compagnies déjà présentes renforcent en outre leurs activités. Transavia, notamment, augmente ses fréquences vers la Méditerranée, Vueling ouvre une liaison vers Palma et étoffe ses dessertes vers l’Espagne (Barcelone, Alicante et Malaga), tandis que Delta Air Lines passera à un vol quotidien vers Atlanta.

Avec ces développements, le réseau intercontinental de Brussels Airport atteint désormais 41 destinations directes.

Belga