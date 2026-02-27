 Aller au contenu principal
Huit mandats d’arrêts dans une enquête sur un trafic de cannabis venant des États-Unis

Le parquet évoque “une grande quantité de cannabis”.

Huit personnes ont été placées sous mandat d’arrêt dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de stupéfiants depuis les États-Unis, indique vendredi le parquet de Bruxelles. Seize perquisitions ont été effectuées mardi par la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Le dossier avait été ouvert après l’interception de deux cargaisons contenant une importante quantité de cannabis en provenance des États-Unis.

