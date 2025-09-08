Huit joueurs contre le Burkina, quatre trois ans plus tard : où en sont les Mauves chez les Diables rouges ?

Jérémy Doku a marqué deux buts dans son jardin. Sous Rudi le joueur formé à Neerpede prend une autre dimension. Jusqu’où ira-t-il ? Et où en sont les autres joueurs formés au RSCA chez les Diables. Analyse.

1258 jours. Voilà le temps qu’il a fallu attendre pour revoir un match de la Belgique au Lotto Park. Il y a plus de trois ans, les Diables rouges avaient étrillé le Burkina Faso sur le score de 3-0. Ce dimanche, les Diables ont inscrit deux fois plus de buts contre le Kazakhstan. À l’époque, huit joueurs formés au moins jusqu’en U17 à Neerpede avaient foulé la pelouse des Mauves et Blancs. En trois ans, la donne a changé puisque Rudi Garcia n’a fait confiance qu’à quatre éléments.

Le contexte est éminemment différent entre ces deux rencontres. Le premier match était amical, le second était primordial en vue de la qualification pour la Coupe du monde. Certes, il y a eu moins de joueurs formés à Anderlecht sur la pelouse, mais ceux qui étaient présents ont un vrai rôle à jouer à l’avenir en équipe nationale.

Des joueurs moins importants

La classe biberon d’Anderlecht était donc représentée par huit joueurs en 2022 : Sebastiaan Bornauw, Siebe Van der Heyden, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers et Orel Mangala.

S’il y avait autant de joueurs formés à Anderlecht, c’est aussi (et surtout) parce que Roberto Martinez voulait effectuer des tests à quelques mois de la Coupe du monde. Dans ce groupe, seuls deux joueurs ont été appelés au Qatar : Youri Tielemans et Leander Dendoncker.

► Lire aussi | Les Diables rouges s’imposent 6-0 face au Kazakhstan



Aujourd’hui, les autres ont peu de chances d’être sélectionnés pour la Coupe du monde qui se profile aux États-Unis et au Mexique. Orel Mangala revient de blessure, Adnan Januzaj joue très peu au FC Séville, Leander Dendoncker et Sebastiaan Bornauw ont été transférés respectivement à Leeds et à Oviedo, mais devront se battre pour ne pas descendre. Enfin, Siebe Van der Heyden joue à La Gantoise tandis que Yari Verschaeren évolue toujours à Anderlecht, avec un statut difficile à assumer. Bref, ces six éléments ne devraient pas avoir un rôle majeur sous le coach français.

Debast, Doku et Tielemans : de nouveaux statuts

Pour ce rassemblement avec les Diables rouges, quatre joueurs formés au RSCA ont fait sauter la défense kazakhe. Une chose est acquise : sauf retournement de situation, ils feront tous partie de l’aventure aux États-Unis — si la Belgique se qualifie, évidemment.

Commençons par celui qui a brillé dimanche soir : Jérémy Doku. En deux matchs, l’ailier de 23 ans vient de marquer trois buts, soit autant que lors de l’ensemble de ses 32 sélections précédentes. En illuminant son ancien jardin de son talent, il prouve qu’il devient l’un des éléments les plus dangereux de l’équipe nationale. “Je voulais absolument marquer dans mon ancien stade”, a-t-il expliqué aux médias à la fin de la rencontre. “J’avais marqué ce rendez-vous en rouge dans mon agenda. Cela m’a fait du bien de revenir à la maison. Ma famille était ici. Marquer et gagner ici, c’est symbolique.”

| Un doublé de Jérémy Doku au Lotto Park, les supporters du RSC Anderlecht ont dû adorer ça. ️ #BELKAZ pic.twitter.com/zrpRnnm5N7 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 8, 2025

Qui a le plus joué en sélection depuis l’arrivée de Rudi Garcia ? Non, ce ne sont pas les cadres des dernières années comme De Bruyne, Lukaku ou Courtois. Cet homme s’appelle Zeno Debast. Cinq rencontres, cinq titularisations, 100 % du temps de jeu : le défenseur central est indéboulonnable pour le Français. Depuis le départ des tauliers comme Vincent Kompany, Toby Alderweireld ou Thomas Vermaelen, la Belgique se cherche une valeur sûre en défense centrale. Avec l’élément du Sporting Portugal, Rudi Garcia a trouvé son leader de la charnière centrale.

► Lire aussi | Diables Rouges : le retour au Lotto Park contre le Kazakhstan sera “un moment spécial” pour Jérémy Doku



Enfin, Youri Tielemans est lui aussi devenu un autre joueur en trois ans. La preuve ? Il est aujourd’hui le capitaine officiel d’un groupe où il doit faire la jonction entre la nouvelle génération (Doku, Fofana ou Debast) et l’ancienne incarnée par Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. “C’est un honneur pour moi, je suis très fier et heureux”, avait commencé le Ketje de Bruxelles en conférence de presse. “Il n’y a pas mieux dans la vie d’un joueur de foot. Je veux mener cette mission à bien. Cette responsabilité ne change rien à qui je suis, je vais rester la même personne. Il y a plusieurs leaders dans cette équipe.” Cette décision a aussi été acceptée par les cadres comme KDB.

“Le coach a fait un choix et je peux le comprendre. Il va peut-être encore jouer huit ou dix ans, ce n’est plus le cas pour moi. C’est une bonne décision pour le futur”, a expliqué le maître à jouer du Napoli en conférence de presse. Preuve aussi que le capitanat et les problèmes qu’il avait engendrés sont de lointains souvenirs.

Saelemaekers a une carte à jouer

Des quatre joueurs, il est celui qui possède le moins de temps de jeu en 2025. Mais la candidature d’Alexis Saelemaekers a pris une autre épaisseur ces derniers mois. Indispensable lors du match fédérateur à Genk contre l’Ukraine en mars, le Milanais est l’un des chouchous de Rudi Garcia. S’il n’est pas titulaire, il a tout de même joué au moins une minute à chaque rencontre depuis mars.

Ce dimanche, il s’est baladé entre les lignes, a apporté de la technique et de la vivacité en entrant au jeu. Il a aussi offert un assist à De Bruyne et son enthousiasme a sauté aux yeux. “On parle souvent de ma polyvalence, mais la priorité reste d’aider l’équipe au maximum. La position sur la pelouse, c’est le coach qui décide. J’essaie d’apporter mon aide au groupe, que ce soit comme attaquant ou plus bas sur le terrain. Le plus important, c’est d’être dans la sélection”, avait-il souligné en juin dernier.

Lukaku, l’élément manquant

Présent au Lotto Park contre les Kazakhs à côté d’Amadou Onana, Romelu Lukaku s’est régalé. S’il n’était pas blessé, il aurait été le cinquième joueur formé à Anderlecht à fouler son ancien jardin. Le dernier rassemblement l’a encore démontré : Big Rom’ est irremplaçable. Loïs Openda a été transparent contre le Liechtenstein et n’a pas convaincu. De son côté, Charles De Ketelaere a été plus présent ce dimanche, mais il n’est pas un véritable numéro neuf et manque de présence dans les seize mètres.

Bref, quand Romelu Lukaku fera son retour, il sera l’attaquant titulaire. Rudi Garcia n’a pas fait mystère de son intention au moment d’annoncer sa sélection. “On espère le retrouver le plus vite possible, mais il est quand même fort probable qu’on ne l’ait pas pour les qualifications. On fera sans lui, on va se qualifier sans lui et puis on le retrouvera pour la suite des compétitions.”

Et les autres ?

Difficile de citer tous les joueurs formés au RSCA qui peuvent encore prétendre à une sélection. Une chose est certaine, Wout Faes et Dodi Lukebakio en font partie. Le premier n’a jamais vraiment convaincu en équipe nationale. Pas toujours apprécié par le public, il évolue encore en Championship (deuxième division anglaise), ce qui pourrait nuire à son avenir chez les Diables.

Lukebakio, lui, vient de signer au Benfica Lisbonne et était blessé lors des deux dernières rencontres. Sans cela, il aurait probablement été appelé. Son nouveau transfert doit lui permettre de bousculer un peu la hiérarchie et d’espérer trouver grâce aux yeux de Rudi Garcia.

Gilles Joinau