Huit jeunes bruxellois ont participé à un record mondial de fitness : “Cette expérience m’a permis de me dépasser”

En parallèle de la 14e étape du Tour de France, 293 sportifs ont effectué simultanément l’exercice de fitness “mountain climber”, un record. Parmi eux, huit jeunes Bruxellois sont rentrés chez eux le sourire aux lèvres avec le titre officiel Guinness World Records.

À proximité du Tour de France, au Col Amic en Alsace, Basic-Fit, partenaire officiel du tour, organisait simultanément des exercices de fitness pour sensibiliser le public à adopter un mode de vie actif à travers une activité sportive.

Au total, 293 sportifs ont accepté de relever le défi en effectuant le “mountain climber”. Il s’agit d’un exercice de fitness qui consiste, depuis une position de planche, à ramener alternativement les genoux vers la poitrine. Jamais autant de personnes n’avaient exécuté cet exercice en même temps, leur permettant de décrocher ainsi un titre officiel Guinness World Records.

Parmi les détenteurs du record figurent plusieurs Belges, dont huit jeunes Bruxellois de l’organisation sportive sociale “Sport2Be”, ainsi que le cycliste paralympique belge Tim Celen.

“J’ai aussi pris davantage confiance en moi”

“Cette expérience m’a permis de me dépasser, d’aller jusqu’au bout de chaque défi et de mettre en pratique une valeur qui est déjà importante pour moi. J’ai aussi pris davantage confiance en moi et j’ai partagé des moments inoubliables avec le groupe. Entre les défis, les fous rires et l’entraide, nous avons créé de très beaux souvenirs que je garderai longtemps“, témoigne Amal Talamakrouni, participante aux World Records.

Ce record restera pour ces huit jeunes une expérience riche qui montre le rôle que le sport peut jouer dans le développement de la confiance en soi.

Pour ces jeunes, ce titre représente un bel accomplissement : “De tels moments leur donnent confiance en eux et leur apprennent qu’ils peuvent aller bien plus loin qu’ils ne le pensent. C’est précisément ce que notre organisation cherche à accomplir grâce au sport“, explique Imane El Rhifari, coach chez Sport2Be.

Gloria-Grâce Kamba – Photo : Comm2You