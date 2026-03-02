Hub humanitaire : Médecins du Monde accueille l’annonce avec prudence et veut “de véritables réponses”

Le cabinet médical du Hub humanitaire devait cesser ses activités le 31 mars, faute de moyens suffisants… finalement le nouveau gouvernement bruxellois annonce qu’il va tout faire pour éviter cette fermeture, y compris octroyer de nouveaux subsides.

Les personnes sans-abri dormant autour du Hub humanitaire ont failli être privées du cabinet médical du centre, qui était sur le point de disparaître, les caisses étant vides. Mais ce matin, dans Bonjour Bruxelles, le ministre Ahmed Laaouej annonçait : “Nous allons nous installer avec eux, voir clairement leurs besoins et voir comment on peut venir en soutien“. De nouveaux subsides devraient être octroyés au Hub humanitaire, alors que l’ancien gouvernement les avait suspendus.

“Nous allons nous mettre autour de la table pour trouver les moyens qui permettront à ces structures de première ligne qui sont vraiment fondamentales, de pouvoir continuer à travailler. Évidemment, il faut qu’on puisse avec eux trouver les bons partenariats, parce que c’est un travail considérable“, poursuit Ahmed Laaouej ce matin.

Une annonce pour le moins inattendue : Médecins du Monde, qui organise l’aide médicale, devait quitter définitivement le Hub humanitaire le 31 décembre 2025, faute de moyens. L’ONG a tout de même décidé de rester jusqu’à la fin du mois de mars, en espérant que les choses bougent. Pour les responsables du Hub humanitaire, l’annonce d’Ahmed Laaouej est une bonne nouvelle. Mais la solution proposée est loin d’être suffisante : “Ce qui nous semble vraiment important, c’est d’apporter une réponse holistique et de véritables réponses comme l’hébergement qui réduirait considérablement les problèmes et les vulnérabilités des personnes rencontrées“, réagit Anne Bathily, coordinatrice générale au sein du Hub humanitaire.

Il faut dire que le hub est sous pression avec 50 % de budget en moins et une équipe qui passe de 79 à 35 employés. Ces contraintes qui s’ajoutent à la fermeture de l’un des derniers centres d’aide médicale de la Région bruxelloise, le centre Athéna. “On a de moins en moins d’acteurs à qui orienter à l’externe. Les gens risquent de faire des allers retours entre plusieurs services et voir leur situation s’aggraver.”

Les associations du Hub humanitaire attendent maintenant que les discussions commencent avec Ahmed Laaouej alors que près de 10 000 personnes vivent sans abri à Bruxelles.

■ Reportage de Joachim Vincent, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli