Hôtel de Ville : sur les traces d’une horloge méconnue

Le passage de l’heure d‘été à l’heure d‘hiver se fera dans la nuit de samedi à dimanche. A 03h00 du matin dimanche, les aiguilles de l’horloge reculeront d‘une heure pour indiquer 02h00.

Le changement entraînera un gain d‘une heure de sommeil et le soleil se couchera également plus tôt le soir. L’heure d‘hiver se prolongera jusqu’au 31 mars 2024, avant le retour de l’heure d‘été. L’alternance heure d‘été/heure d‘hiver est d‘application en Belgique depuis 1977. À l’époque, ces adaptations horaires avaient été décidées pour réaliser des économies d‘énergie, puisque la population profitait plus longtemps de la lumière du jour.

Si aujourd’hui, nos téléphones et montres connectés changent l’heure automatiquement, cela n’a pas toujours été le cas. Les gens le savent peu mais sur la tour de l’hôtel de ville se trouvaient une immense horloge, dans la première moitié du 19e siècle. Cette horloge avait été installée à l’époque pour donner une heure précise aux Bruxellois. Elle a vite été retirée, elle était assez disgracieuse. Plus tard, elle fut remplacée par une plus petite horloge, plus discrète, sur une des petites tours cette fois, horloge qui existe toujours.

■ Un reportage d’Arnaud Bruckner et Loïc Bourlard

Archive de la Ville de Bruxelles : TP 44532, FI J1423