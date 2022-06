Horeca : jusqu’à 50% de revenus en plus grâce aux terrasses

Les fortes chaleurs de ce week-end inciteront très certainement bon nombre de Bruxellois.es à profiter encore du soleil en terrasse. Une excellente nouvelle pour les exploitants des bars et restaurants. Pour un établissement sur quatre, l e s terrasses représentent en effet un revenu supplémentaire de plus de 50%.

Pour près de la moitié des exploitants horeca (46%), les terrasses représentent une source de revenus supplémentaires d’au moins 25%, voire de plus de 50% pour un établissement sur quatre. C’est ce qu’il ressort d’une enquête menée par le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès de quelque 250 propriétaires d’établissements horeca. Pour 3 établissements sur 10, une terrasse sur la voie publique reste d’ailleurs toujours nécessaire.

“Ces revenus supplémentaires sont les bienvenus pour beaucoup de propriétaires d’établissements qui souffrent énormément des conséquences de l’inflation notamment et de la hausse des prix de l’énergie”, commente le SNI. “Malheureusement, beaucoup de communes ont repris leur (mauvaise) habitude précovid et font à nouveau payer ces emplacements via des redevances. C’est un mauvais calcul de leur part. L’horeca est un secteur qui génère de l’emploi local non délocalisable et qui est source de lien social avec d’autres secteurs économiques”.

Et en hiver ?

Le SNI s’est également penché sur la question du chauffage des terrasses en hiver. “Les exploitants horeca sont plus de 7 sur 10 (71%) à privilégier les couvertures pour leurs clients. Si les chauffages au gaz ou aux infrarouges existent toujours, leur utilisation va clairement decrescendo par souci écologique d’un côté mais de l’autre, évidemment, par souci économique également, en raison de l’explosion des coûts de l’énergie”.

A.V. – Photo : Belga