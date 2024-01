Bruxelles est la seule région du pays où le nombre de faillites a baissé

Bruxelles est la seule région du pays à connaître une baisse des faillites par rapport à 2022, ressort-il mercredi des données de bureau d’informations commerciales GraydonCreditsafe. En 2023, on compte 1.711 déclarations de faillite, soit 5,19% de moins que l’année précédente.

En Région wallonne, avec 2.670 faillites (+21,36% par rapport à 2022), les valeurs sont comparables à celles de la période 2017-2018, indique GraydonCreditsafe. Les augmentations du nombre de

de faillites sont nettes dans chaque province wallonne. Mais en 2023, c’est la Flandre qui connaît un nombre record de faillites. 6.234, soit le nombre le plus élevé jamais atteint. Par rapport à 2022, il s’agit d’une augmentation de 10,66 %. Le nombre de faillites a également augmenté de 2,66% par rapport à l’année record précédente, 2013.

Toutes les provinces flamandes ont connu une augmentation à deux chiffres, à l’exception de celle d’Anvers, où l’on a constaté un recul de près de 8% par rapport à 2022, une année record dans cette province.Le Brabant flamand se distingue particulièrement, avec près de 60% d’entreprises supplémentaires qui ont déposé le bilan. GraydonCreditsafe attribue cette forte augmentation principalement à la coopération intense entre le tribunal de l’entreprise et le parquet dans la chasse aux entreprises frauduleuses.

Parmi toutes les entreprises déclarées en faillite l’an dernier au nord du pays, près de la moitié (46,46%) existaient depuis moins de cinq ans. Pour le bureau d’informations commerciales, ce pourcentage élevé s’explique en partie par la chasse aux entreprises frauduleuses (qui ont rarement plus de trois ans d’existence), mais aussi par la pandémie de coronavirus. De nombreuses entreprises créées juste avant la crise sanitaire ont en effet fait faillite et n’avaient souvent pas les réserves suffisantes pour traverser cet épisode malgré les mesures de soutien du gouvernement. Conséquence de ces dépôts de bilan: 11.795 emplois au total ont été menacés en Flandre en 2023. La faillite de Makro, dont le siège se trouve à Wommelgem, est de loin celle qui a coûté le plus d’emplois (1.826).

Au niveau fédéral, le total annuel est de 10.771 déclarations de faillite, soit une augmentation de 9,65%.

Construction et Horeca

C’est le secteur de la construction qui a connu le plus de faillites en 2023. Avec 2.255, il s’agit d’un record annuel absolu et une augmentation de +11,47% par rapport à l’année dernière. Le précédent record datait de 2013, année de crise au cours de laquelle 2.126 entreprises de construction avaient fait faillite. L’Horeca arrive en deuxième position avec 1.927 jugements. Par rapport à l’année dernière, cela représente une augmentation de 15,98%. Des records annuels absolus ont également été établis dans le secteur des transports, dans le commerce de voitures et les garages.