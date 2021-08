Horeca, culture, événementiel, tourisme… : voici les nouvelles primes Covid de la Région bruxelloise

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce mardi deux séries de primes de relance pour l’activité économique suite à la crise du Covid-19.

C’était annoncé ce mardi par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) sur l’antenne de BX1+ : le gouvernement régional va poursuivre l’aide aux entreprises et commerces bruxellois touchés par la crise sanitaire du Covid-19, avec la prolongation de nombreuses aides à destination des secteurs les plus impactés. Sur proposition du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), du ministre des Finances et du Budget Sven Gatz (Open VLD) et de la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo), deux séries de primes seront lancées d’ici l’automne.

Une prime “Relance”

Une première prime, nommée “Relance”, disposera d’un budget de 45 millions d’euros et sera principalement destinée aux établissements dits RECA (restauration, cafés, discothèques) et aux secteurs de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport.

Pour le secteur du RECA et de leurs fournisseurs, les primes seront calculées selon le nombre d’équivalents temps-plein au sein des entreprises, et selon la perte du chiffre d’affaires par rapport au niveau d’activité enregistré en 2019. Cette perte du chiffre d’affaires est calculée sur le chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2020 et du premier trimestre de 2021, par rapport au chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2019 et du premier trimestre de 2020. Cette perte doit être d’au moins 60%, afin que cette prime cible principalement les établissements en large déficit de fréquentation. Un forfait de 2 000 euros sera en outre prévu pour ceux qui lancent leur activité.

Concernant les discothèques, la prime pourra être accordée si l’établissement dispose d’un permis d’environnement ou d’une déclaration environnementale correspondant à l’activité de discothèque. En outre, la prime sera calculée, comme pour le RECA, selon le nombre d’équivalents temps-plein au sein des entreprises, et selon la perte du chiffre d’affaires par rapport au niveau d’activité enregistré en 2019. Cette perte du chiffre d’affaires est calculée sur le chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2020 et du premier trimestre de 2021, par rapport au chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2019 et du premier trimestre de 2020. Cette perte doit être d’au moins 40%. Et un forfait de 3 000 euros sera prévu pour ceux qui lancent leur activité.

Enfin, pour les secteurs de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, la prime sera également calculée selon le nombre d’équivalents temps-plein au sein des entreprises, et selon la perte du chiffre d’affaires par rapport au niveau d’activité enregistré en 2019. Cette perte du chiffre d’affaires est calculée sur le chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2020 et du premier trimestre de 2021, par rapport au chiffre d’affaires des trois derniers trimestres de 2019 et du premier trimestre de 2020. Cette perte doit être d’au moins 40%. Et un forfait de 3 000 euros sera prévu pour ceux qui lancent leur activité.

Prime “Hébergements touristiques”

Le gouvernement bruxellois a également approuvé une nouvelle aide pour les hébergements touristiques bruxellois, pour un budget total de 16 millions d’euros.

Cette aide sera de l’ordre de 1 100 euros par chambre pour les hôtels et appart-hôtels. Elle sera de 12 500 euros par résidence de tourisme, hébergement chez l’habitant ou terrain de camping. Elle sera de 1 100 euros par unité de logement pour les auberges de jeunesse.

Les deux primes seront activées dès la mi-octobre, précise le gouvernement bruxellois.

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat