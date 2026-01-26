Hommage à Ixelles après l’accident mortel impliquant un véhicule de police

Après la mort d’un piéton percuté par un véhicule de police à Ixelles, un rassemblement commémoratif a eu lieu ce lundi. L’ASBL Heroes for Zero interpelle les autorités sur les pratiques de roulage des forces de l’ordre.

L’ASBL Heroes for Zero a organisé lundi après-midi un rassemblement commémoratif avenue de la Couronne, à Ixelles, en mémoire du piéton décédé lundi dernier après avoir été percuté par un véhicule de police circulant à vive allure. Une paire de chaussures blanches, des “ghost shoes”, a été déposée sur le lieu de la collision pour rappeler au public le drame qui s’y est produit.

Le 19 janvier dernier, en début de matinée, un véhicule de police transportant trois membres de la police fédérale a percuté un piéton, qui est décédé sur place. Le conducteur, âgé de 35 ans, a été inculpé pour homicide involontaire avec circonstance aggravante de décès résultant d’un accident de la circulation.

► Voir aussi | Une personne décède dans un accident impliquant un véhicule de police à Ixelles

“Nous dénonçons l’existence d’une culture de la vitesse au sein des services de police, et un recours trop fréquent, parfois abusif, à la notion d’urgence pour justifier des vitesses excessives et/ou adopter des comportements routiers incompatibles avec la présence de citoyens en milieu urbain“, a déclaré Harold Habousha, coordinateur de Heroes for Zero. “On invite le ministre Quintin à étudier la question des pratiques de roulage de la police.”

L’ASBL dénonce également l’absence de réponse des autorités communales, alors que l’accident a eu lieu sur des voiries communales.

“Ce silence est difficilement compréhensible face à un drame d’une telle gravité et renforce le sentiment d’abandon des habitants, des étudiants et de tous les usagers quotidiens de cette avenue“, pouvait-on lire dans un communiqué publié par Heroes for Zero. “La voirie est en très mauvais état, cela fait 10 ans qu’elle n’est plus entretenue“, a dénoncé de son côté Harold Habousha.

Belga – Photo : Belga Image