Hommage à Edouard Poullet, premier président du Conseil régional bruxellois

Les députés francophones bruxellois réunis en séance plénière ont rendu hommage, en observant une minute de silence vendredi matin, à Edouard Poullet, premier président du Conseil régional bruxellois – l’actuel Parlement bruxellois -, décédé récemment à l’âge de 96 ans.

Petit-fils de Prosper Poullet, Premier ministre entre 1925 et 1926, ce docteur en droit, avait derrière lui une carrière politique fournie, mais aussi académique. Chargé de recherche à l’Université catholique de Louvain et attaché au Service des Études économiques de la Société Générale de Belgique au début de sa carrière, il devient professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL) au sein du département des Affaires publiques et internationales en 1971.

Il a également occupé des fonctions dans l’administration publique, de 1958 à 1961, en tant que chef de cabinet à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), de 1961 à 1965, en tant que chef de cabinet du ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique Arthur Gilson.

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De 1965 à 1979, il occupe la fonction de secrétaire permanent au recrutement du Personnel de l’État. Entre 1975 et 1982, il est vice-président de la Commission nationale de programmation hospitalière ainsi que président de la Commission régionale pour Bruxelles. Entre 1982 et 1985, il préside la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Sur le plan politique, Edouard Poullet participe pour la première fois aux élections législatives en 1978 et siégé au Sénat jusqu’en 1995. Entre 1983 et 1985, il préside le Centre d’études pour la Réforme de l’État. De 1985 à 1988, il est ministre de la Communauté française, chargé des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme. De 1988 à 1989, il est vice-président du Conseil de la Communauté française.

De 1989 à 1995, il est le premier président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale naissante et de l’Assemblée de la Commission communautaire commune. Au niveau local, M. Poullet a été conseiller communal à Uccle, de 1982 à 1992. De 1983 à 1985, il y a été échevin.

Belga