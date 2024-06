Hockey Pro League : les Red Panthers partagent face à la Grande-Bretagne

Les Red Panthers, l’équipe nationale belge féminine de hockey, ont partagé l’enjeu 1-1 avec la Grande-Bretagne (FIH 6) lors de leur ultime match de Hockey Pro League, samedi à Amsterdam. Aux shoot-outs, la 4e équipe mondiale a laissé échapper le point de bonus en s’inclinant 4-2 face aux Britanniques. Les Belges terminent ainsi à la 4e place du classement pour la 3e saison consécutive.

Avec son équipe-type pour les JO, la Belgique s’est fait surprendre par un tir de bord de cercle de Sophie Hamilon en fin de 1er quart-temps (14e). Plus en difficultés face au press britannique dans le 2e quart, les joueuses de Raoul Ehren ont forcé 2 pc avant le repos, mais sont rentrées aux vestiaires menées d’un but. Sur le 3e pc belge, Charlotte Englebert a profité du rebond pour égaliser (33e). Malgré plusieurs autres pc obtenus en seconde mi-temps, les vice-championnes d’Europe n’ont pu marquer le but victorieux. Aux shoot-outs, Ehren a envoyé des joueuses peu friandes de cet exercice, s’inclinant au final 4-2. Grâce à ce partage, la Belgique a dépassé la Chine à la 4e place, avec 26 points en 16 rencontres et un bilan de 7 victoires, 3 partages (avec 2 points de bonus) et 6 défaites (dont 4 matchs délibérément sacrifiés lors de la tournée argentine disputée avec une équipe expérimentale).

Les Pays-Bas, avec 42 unités, sont assurés de prolonger leur titre, avant leur dernier match de samedi contre l’Allemagne, qui est elle aussi certaine de monter sur la 2e marche du podium (34 points). L’Argentine complète ce podium (34 points), 8 unités devant la Belgique. Pour les Panthers, cette campagne 2024 de Pro League a servi de préparation aux JO de Paris. Elles y participeront pour la 2e fois, après une 11e place à Londres en 2012.

Belga