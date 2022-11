Heures calmes dans les supermarchés : quand les magasins s’adaptent aux personnes autistes

Dans certains supermarchés bruxellois, on a décidé de diminuer la musique, les annonces commerciales, l’éclairage et les bips des scans pendant quelques heures. L’objectif est de réserver un moment calme pour les personnes autistes ou hypersensibles.

Alors que ces heures silencieuses existent en France depuis peu, c’est au tour de la Belgique de s’y mettre. Il y a environ trois, quatre mois, différents acteurs dont la COCOF déposaient des textes à propos des personnes en situation de handicap. C’est donc dans cette démarche-ci que s’inscrit ce dispositif en phase de test pendant quatre semaines dans un supermarché d’Evere.

Cinzia Agoni, présidente d’inforautisme et porte-parole du GAMP, confirme que les supermarchés sont un lieu anxiogène qui peuvent “déclencher des crises de hurlement, des crises d’angoisse etc.”

Ce même dispositif est également en place dans un supermarché d’Auderghem. Ici, pas de musique et des lumières moins fortes tous les jours de 14h à 16h, sauf le samedi. Delhaize, toujours en réflexion pour améliorer ces heures calmes imagine même, un service d’accueil sur le parking pour éviter les bruits des charriots.

Le député David Weystsman (MR) souhaite généraliser cette initiative à tous les supermarchés bruxellois. Il explique ne pas vouloir l’imposer aux acteurs économiques, souffrant déjà de la crise, mais plutôt d’engendrer des échanges et de les encourager dans cette démarche. Il confirme que les études faites prouvent que cela n’a aucun impact négatif sur les magasins et espère un effet boule de neige. “Les acteurs économiques du secteur ont bien accueilli le projet, nous encourageons les grandes surfaces à montrer l’exemple et ainsi, les plus petits suivront” confie-t-il. Le texte devrait être voté dans les prochains mois, et le député compte sur le soutien des pouvoirs publics pour garantir le succès de ce projet des heures silencieuses.

■ Reportage de Arnaud Bruckner, Frédéric de Henau et Apolline Feron